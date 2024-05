Bombeiros resgatam homem vítima de AVC em Ilha de Itaparica

O helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia foi responsável pelo transporte do homem

O helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) socorreu um homem vítima de acidente vascular cerebral (AVC) na manhã desta quarta-feira (15). A vítima estava em Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. O acionamento foi feito pelo Samu, sobre a necessidade do transporte aeromédico.

"A ocorrência evidenciou a velocidade na utilização do vetor aéreo em missões desta natureza, pois a vítima tinha um tempo limite para a primeira intervenção e só pôde ser realizado com a participação da aeronave. Esta ação foi a primeira de muitas que ocorrerão, onde a aeronave opera em conjunto com unidades de saúde terrestres para garantir o melhor atendimento aos cidadãos baianos", explicou o tenente-coronel Reinaldo Souza dos Santos.