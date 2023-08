Bombeiros resgatam mulher que sofreu acidente após escorregar em trilha na Chapada

Uma mulher foi resgatada pelos bombeiros depois de escorregar e sofrer uma lesão no joelho esquerdo na Trilha do Sossego, em Lençóis, na Chapada Diamantina. Uma equipe da 2ª Companhia do 11º Batalhão de Bombeiros Militar foi chamada para atender a ocorrência após o acidente.



Logo após a queda, a vítima teve ajuda de uma médica que passava no local, que imobilizou a perna atingida. No local, os bombeiros fizeram um atendimento pré-hospitalar na mulher. Depois de ser estabilizada, ela foi levada para uma unidade de saúde. A ação teve apoio de guias e brigadistas locais da Associação de Condutores de Visitantes de Lençóis (ACVL) e da Brigada Voluntária de Lençóis (BVL).