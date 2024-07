JAPÃO-BRASIL

Bon Odori: Festival de cultura japonesa anuncia datas e venda de ingressos da edição em Salvador

Publicado em 14 de julho de 2024 às 18:23

O tradicional festival de cultura japonesa Bon Odori anunciou as datas da edição de 2024. O evento será realizado nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro, no Parque de Exposições, em Salvador.

Segundo a organização do evento, o tema deste ano é inspirado nas lendas japonesas. “Falando de cultura milenar, o folclore nipônico é rico de mitologias. O tema do Festival 2024 é inspirado nas lendas japonesas, um universo mágico”, antecipa a organização do festival.

Entre os destaques da programação deste ano está o grupo Abeya, atração internacional fundada pelos irmãos Kinzaburo e Ginzaburo Abe, campeões nacionais de tsugaru shamisen.

Além disso, terá a presença de Glauco Marques, conhecido por dar voz a personagens icônicos da cultura geek, como Roronoa Zoro em “One Piece” e Muzan Kibutsuji em “Demon Slayer”. E ainda, Wendel Bezerra, que deu voz a personagens icônicos como Goku em “Dragon Ball” e Bob Esponja.

O festival ocorre simultaneamente em múltiplos espaços, incluindo as áreas especiais dedicadas aos jovens, à terceira idade e às crianças, com oficinas culturais, concursos, e jogos durante todo o dia. Com três palcos, dedicado aos shows, cultura pop e artes marciais e workshops. Serão mais de 50 horas de programação nos três dias de evento.