COMÉRCIO

Bonde do Plano Inclinado Gonçalves despenca e deixa um ferido

Semob diz em nota que bonde apresentou falha técnica; local está interditado

Gilberto Barbosa

Publicado em 17 de julho de 2024 às 15:14

Plano Inclinado Gonçalves Crédito: Reprodução

Um acidente interrompeu o funcionamento do Plano Inclinado Gonçalves na tarde desta quarta-feira (17). Por volta das 12h30, um dos bondes do equipamento caiu durante o trajeto para o comércio e feriu um passageiro, que foi atendido por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Samu informou que não houve a necessidade de encaminhamento para uma unidade de saúde.

O Plano Inclinado ficou fechado após o incidente. Quem buscava se deslocar para o Pelourinho era orientado por um funcionário da Prefeitura a ir para o Elevador do Taboão, a poucos metros do local. "Eu estava no andar de cima e achei que tinha sido alguma coisa na loja com o barulho. Eu desci e vi que um rapaz que bateu a cabeça e ficou sentado no banco esperando o Samu. Quando a ambulância chegou, ele recebeu o atendimento", declarou o comerciante, Ariston Gonçalves, que é dono de uma loja vizinha ao equipamento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o acidente ocorreu após um dos bondes apresentar uma falha técnica enquanto descia para a região do Comércio. Ainda segundo o órgão, uma equipe técnica foi acionada para avaliar e fazer a manutenção do equipamento, que foi fechado para o público. Durante a estadia da reportagem, as equipes realizavam testes para verificar o estado dos bondes. Ainda não há previsão de quando o Plano Inclinado será reaberto.

Na última segunda-feira (15) as cabines 1 e 2 do elevador Lacerda tiveram serviços interrompidos, como parte do projeto de requalificação do transporte. Com a redução do número de cabines, o plano Gonçalves estava funcionando como alternativa para o deslocamento entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa.