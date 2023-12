Bope é acionado para remover granada artesanal deixada em fuga no Uruguai

Uma granada artesanal foi localizada no bairro Uruguai na madrugada deste sábado (9). O artefato foi deixado por suspeitos que fugiam da Polícia Militar na Rua do Tubarão, numa localidade conhecida como Fundão.



O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para remover a granada no local. A rua precisou ser isolada para a remoção do explosivo, que foi levado para a sede do Batalhão.