CRIME

Bora Bora: dois homens são executados a tiros dentro de motel em Salvador

Vítimas foram surpreendidas por dois suspeitos que invadiram o local

O motel Bora Bora, que é conhecido em Salvador e está localizado no bairro de Narandiba, registrou um caso de execução brutal na noite de quinta-feira (20). No local, dois clientes, que estavam dentro de um apartamento do motel, foram mortos a tiros por criminosos que invadiram o motel e o quarto onde as vítimas estavam. Os dois mortos, segundo informações apuradas pela reportagem, estariam acompanhados de uma mulher. >