SEGURANÇA

Facções viram alvos de operações em Salvador, na Linha Verde e em presídios

Ações que acontecem também em outros estados miram tráfico de drogas, homicídios e outros crimes

As facções criminosas são alvos de duas operações na manhã desta quinta-feira (20) na Linha Verde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), nos presídios e até fora do estado. As operações, batizadas de Dankana e Aurantis, têm como objetivo o cumprimento de mandados judiciais de prisão e busca e apreensão contra suspeitos envolvidos em tráfico de drogas, homicídios e outros crimes. >

As operações foram deflagrada pela Polícia Civil da Bahia (PC). A Operação Dankana é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Já a Operação Aurantis está à cargo do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom).>

Essa última tem intermédio da 26ª Delegacia Territorial (DT) de Vila de Abrantes, com o apoio de todas as delegacias territoriais da Capital e da RMS. A Aurantis visa desarticular organizações criminosas na Linha Verde e em áreas próximas.>

As operações contam, ainda, com o apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Deic) e o Departamento de Polícia do Interior (Depin).>