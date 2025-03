PERSEGUIÇÃO

Traficante capota carro e morre ao tentar fugir da Bahia com R$ 600 mil em drogas

Suspeito foi localizado em Juazeiro e perseguido por 20km

Wendel de Novais

Publicado em 20 de março de 2025 às 10:47

Traficante capota carro e morre ao tentar fugir da Bahia com R$ 600 mil em drogas Crédito: Divulgação

Um traficante, que ainda não foi identificado, protagonizou uma fuga de cerca de 20km durante a Operação Narke, na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia. O criminoso, que foi localizado ainda em território baiano, resistiu a uma abordagem e iniciou uma fuga que só acabou no distrito de Carnaíba, em Pernambuco, na terça-feira (19). >

De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco, o traficante levava no carro 14kg de cocaína, 1kg de crack, 5kg de maconha e um revólver cal. 38, com 03 munições deflagradas e 02 intactas, quantidade de drogas estimadas em R$ 600 mil. Essa não era a primeira vez que o criminoso tentava sair da Bahia para Pernambuco com drogas, como explicou a polícia através de nota.>

“As investigações em curso desde o ano passado de 2024 davam conta de que o veículo Fiat Mobi, placa REC 1B96, conduzido pela pessoa de F. D. J. T., vinha realizando sistematicamente o transporte de entorpecentes para a cidade de Petrolina-PE”, explica. Com o monitoramento do suspeito, foi identificado que, mais uma vez, seria realizado o referido transporte. Na tentativa de interceptação e abordagem, no entanto, houve resistência do condutor, que iniciou um tiroteio e fugiu.>

“Deu-se ordem de parada no momento em que o condutor do veículo reagiu efetuando disparos de arma de fogo e empreendendo fuga, causando risco concreto de atropelamento de várias pessoas e colisão com veículos na referida cidade de Juazeiro-BA, sendo perseguido pelo efetivo”, relata a polícia.>