Botulismo: dois baianos morrem após ingestão de mortadela de frango

Bahia registrou seis casos de botulismo em 2024; quatro pacientes apresentaram sintomas após consumo do embutido

Larissa Almeida

Publicado em 25 de setembro de 2024 às 09:44

Desde o início de 2024, duas pessoas morreram por botulismo na Bahia após a ingestão de mortadela de frango. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), a doença é rara, tem alta letalidade e não é contagiosa, sendo causada pela ação de uma potente toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. Até setembro deste ano, foram notificados seis casos – dois a mais do que em 2023. Do total notificado neste ano, cinco foram confirmadas e uma segue em investigação.

Os dois óbitos registrados ocorreram em Salvador e em Campo Formoso, município situado no centro-norte do estado. É também de Campo Formoso a maior parte dos casos confirmados: quatro dos seis. Outro caso foi confirmado em Senhor do Bonfim. O caso em investigação é de um paciente residente em Cícero Dantas.

Entre as seis notificações, três são relativas a pacientes que seguem internados no Instituto Couto Maia, em Salvador. Segundo a Sesab, a investigação epidemiológica constatou que quatro dos cinco pacientes com diagnóstico de botulismo confirmado ingeriram mortadela de frango no dia anterior ao início dos sintomas.

Características do botulismo

A doença é caracterizada pela presença de paralisia flácida aguda com preservação do nível de consciência e com um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: visão turva/dupla, falta de ar, dificuldade para engolir, boca seca, fraqueza nos músculos usados para fala ou sensação de falta de ar após exposição a alimentos. Em caso de suspeita da doença, deve-se procurar uma unidade de saúde imediatamente.

O botulismo é causado pela ação de uma potente toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum. A toxina pode entrar no organismo por meio de ferimentos ou pela ingestão de alimentos contaminados. Mesmo pequenas quantidades podem causar intoxicação grave rapidamente.

Prevenção