ESTRADAS

BR-324 terá aumento de 4,7% no tráfego durante o Carnaval; veja dias de maior fluxo

Expectativa é que cerca de 290 mil veículos circulem pela rodovia, principal ligação entre Salvador e o interior do estado

A concessionária ViaBahia projeta um aumento de 4,7% no fluxo de veículos na BR-324 durante o período de Carnaval, entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março. A expectativa é que cerca de 290 mil veículos circulem pela rodovia, principal ligação entre Salvador e o interior do estado. >

“Nossas equipes estarão mobilizadas para garantir a fluidez do tráfego e prestar assistência aos motoristas ao longo de todo o período carnavalesco. Reforçamos a importância da direção segura e do respeito às normas de trânsito, lembrando da nossa campanha deste ano: 'Desacelere. Seu bem maior é a vida'”, afirma Elio Nogueira, supervisor de operações da empresa. >

Haverá "papa-filas" na Praça de Pedágio 2 (P2), localizada em Amélia Rodrigues, para agilizar o fluxo de veículos nos horários de pico. A operação contará com cerca de 300 trabalhadores envolvidos, além do suporte de 147 câmeras de monitoramento, 15 unidades de resgate, 14 guinchos leves, 5 guinchos pesados e 3 veículos de combate a incêndio, reforçando a estrutura para garantir maior segurança e eficiência no atendimento aos usuários.>