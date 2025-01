TRÂNSITO AFETADO

BR-324: tráfego sentido Salvador-Feira é alterado temporariamente

Mudança já está em vigor

O tráfego na via marginal da BR-324, sentido Salvador-Feira de Santana, antes do viaduto da Brasilgás, foi alterado temporariamente. A mudança começou a valer no sábado (18), às 8h da manhã, e só deve terminar em março.

A interdição começará na via marginal, na altura da empresa Minusa. Neste ponto os veículos deverão retornar por um acesso provisório à BR, com possiblidade de voltar à marginal logo depois do viaduto. Para quem está na marginal e precisa ter acesso ao viaduto da Brasilgás, os condutores deverão entrar na Av. Marechal Rondon e seguir as placas de sinalização instaladas no local.A interdição conta com placas de orientação intuitiva e painel de mensagem variável para os condutores da via, além de monitores de tráfego.