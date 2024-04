PISTA INTERDITADA

BR-324: Van capota e deixa dois feridos em São Sebastião do Passé

Equipe do GRAER está no local

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 10:50

Van capotada na BR-324 Crédito: PRF

Um acidente envolvendo dois veículos deixou duas pessoas feridas no KM 574 da BR-324, na altura de São Sebastião do Passé, na manhã desta quinta-feira (11). Vídeos do local mostram uma van capotada no meio da estrada e o trânsito travado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a interdição total da pista em razão da ocorrência. Uma equipe do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar da Bahia encontra-se no local para a remoção e socorro das vítimas.

O acidente aconteceu por volta das 9h40.

Operação da PRF

Com foco em reduzir colisões graves por excesso de velocidade em pontos críticos das rodovias federais, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Simões Filho, estão operando os radares portáteis de medição de velocidade. Só na quarta (10), em um único trecho da BR-324, foram capturadas um total de 91 imagens de veículos com velocidade incompatível.

Um deles trafegava a uma velocidade de 141 Km/h, em trecho cujo limite máximo é de 100 Km/h.

Os locais de fiscalização foram definidos a partir de estudos estatísticos da PRF, que apontam os locais onde mais ocorrem feridos ou mortes, além de trechos de grande movimentação de veículos.

Quando o condutor de um veículo excede o limite indicado para a via, ocorre o aumento do tempo necessário para frear, assim como eleva as chances de perder o controle da direção, ampliando os riscos de gerar acidentes graves e óbitos, pois limita a capacidade de se antecipar aos perigos da via.

De janeiro a dezembro do ano passado, foram registrados na Bahia 293 acidentes que tiveram como causa a velocidade não compatível com a via. Esses acidentes deixaram 129 feridos e 83 óbitos.