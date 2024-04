BAHIA

Sobe para 9 número de mortes em acidente com ônibus em Teixeira de Freitas

A nona vítima chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico

Da Redação

Publicado em 11 de abril de 2024 às 09:41

Acidente com ônibus na BR-101 Crédito: Reprodução

Subiu para nove o número de mortes no acidente envolvendo um ônibus de turismo no km 885 da BR-101, na altura de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, na madrugada desta quinta-feira (11). O veículo perdeu o controle e tombou na rodovia.

Oito pessoas morreram no local do acidente. A nona vítima chegou a ser socorrida e levada para uma unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no centro cirúrgico. Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Teixeira de Freitas.

Acidente aconteceu na BR-101 Crédito: Lenio Cidreira/Liberdade News

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o coletivo tinha 34 pessoas e saiu da cidade de Rio de Janeiro em excursão para Porto Seguro. O ônibus era da empresa RM Viagens e Turismo e tinha capacidade para 44 passageiros. Mais de 20 pessoas ficaram feridas.

O acidente aconteceu por volta de 04h24 da madrugada. Imagens do local nesta manhã mostram o veículo na pista e diversos serviços de emergência e carros ao redor.

Leia mais Acidente deixa 9 mortos e 23 feridos na Bahia

Os corpos das vítimas já foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Equipes do Samu, PRF, Polícia Militar, Departamento de Polícia Técnica e Polícia Civil foram enviadas ao local.

Em nota, a empresa de turismo disse que está empenhada em 'prestar todo o suporte necessário aos envolvidos' e que a 'causa do acidente ainda não foi esclarecida'.

"A RM Turismo se coloca à disposição para fornecer qualquer informação para auxiliar no que for preciso para amenizar os impactos desse acontecimento. Expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos envolvidos e reiteramos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar de nossos clientes em todas as nossas viagens, é nossa prioridade", finaliza a nota.