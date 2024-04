ACIDENTE

Ônibus com turistas tomba e deixa oito mortos no sul da Bahia

Um acidente com um ônibus de turismo deixou oito mortos e 23 feridos após tombar no km 885 da BR-101, na altura de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, na madrugada desta quinta-feira (11). O veículo bateu em um barranco e tombou.