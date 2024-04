ACIDENTE

Idoso morre e dois homens ficam feridos após desabamento de marquise em Alagoinhas

O desabamento de uma marquise no centro de Alagoinhas, a 123 km de Salvador, causou a morte de um idoso e deixou dois homens feridos na manhã desta quinta-feira (11). Segundo moradores, as vítimas passavam pelo local e ficaram presas nos escombros do edifício. Os envolvidos foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.