TESTE DO BAFÔMETRO

Motorista embriagado se envolve em acidente e acaba preso no extremo sul da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem por embriaguez ao volante na noite do último domingo (7). O flagrante aconteceu na altura do quilômetro 89 da BR-418, trecho de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia.