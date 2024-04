IBOTIRAMA

Mulher morre em acidente envolvendo moto e bicicleta na Bahia

O acidente aconteceu na noite de domingo (7), na BA-160, na zona rural do município situado no oeste da Bahia

Uma jovem morreu em um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta na cidade de Ibotirama. O acidente aconteceu na noite de domingo (7), na BA-160, na zona rural do município situado no oeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 28ª CIPM foram acionados para atender a ocorrência no bairro Cantinho 1.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas chegaram a ser socorridos por uma equipe do Samu para uma unidade de saúde da região. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelo órgão competente.