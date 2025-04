OPORTUNIDADE

Bracell anuncia vagas de emprego em três cidades baianas

Interessados devem se inscrever no site da empresa

Esther Morais

Publicado em 27 de abril de 2025 às 11:15

Bracell Crédito: Divulgação

Líder global na produção de celulose solúvel e especial, a Bracell está com seis vagas abertas para profissionais que desejam atuar na área florestal e de celulose em três cidades na Bahia: Alagoinhas, Camaçari e Inhambupe. >

As oportunidades, voltadas para ambos os sexos, são para analista de controle e informações PL, analista de desenvolvimento operacional sênior, coordenador de gestão de riscos, técnico de viveiro, analista de melhoria contínua pleno e analista de melhoria contínua júnior. >

Os interessados nas vagas oferecidas pela Bracell devem se inscrever no site da empresa e acessar a aba “Quero ver as vagas disponíveis”. Lá, os candidatos têm acesso a detalhes sobre as experiências e competências exigidas.>

Os selecionados terão salários compatíveis com as funções, além de uma série de benefícios, como plano de saúde e odontológico, transporte fretado, vale-alimentação, auxílio-escola para os filhos elegíveis, auxílio-creche, auxílio funeral, prêmio de férias e seguro de vida em grupo. >

Os profissionais ainda integram o Programa de Participação nos Resultados (PPR) da Bracell e podem contar com um auxílio-educação para complementar a qualificação profissional, de acordo com as atividades desenvolvidas na empresa, que se destaca por sua expertise no cultivo sustentável do eucalipto, que é a base para a produção de matéria-prima essencial na fabricação de celulose de alta qualidade. >