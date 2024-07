CONFIRA

Bracell Bahia abre vagas de emprego em Camaçari e Alagoinhas

A Bracell, líder global na produção de celulose solúvel, está com as inscrições abertas para vagas de emprego nas unidades da empresa nas cidades de Camaçari e de Alagoinhas. As oportunidades são para as funções de advogado III, analista de serviços compartilhados PL, comprador SR, coordenador de colheita e planejador de projetos II (vaga temporário).