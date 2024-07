OPORTUNIDADE

Instituto oferece 120 vagas de curso gratuito para jovens

Inscrições podem ser feitas até o dia 06 de agosto

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 09:21

Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social Crédito: Divulgação

Jovens de 15 a 24 anos têm até o dia 06 de agosto para se inscrever no curso Multidisciplinar oferecido pelo Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM). O curso gratuito, com duração de quatro meses, tem o objetivo de elevar o aprendizado dos jovens para que tenham melhor desempenho no mundo do trabalho e na convivência social. Dentre as oficinas, Desafios Numéricos, Empoderamento Financeiro, Português, Mundo Digital, Sustentabilidade e Identidade Artística.

Para participar é preciso ser estudante ou ter concluído ensino médio em escola pública e ser morador do entorno do Salvador Shopping (Pernambués, Saramandaia, Boca do Rio) ou do Salvador Norte Shopping (São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange).

São 60 vagas para o Instituto de cada shopping e as inscrições podem ser feitas nos links disponíveis no perfil do Instagram @ijcpm. As aulas começam a partir do dia 12 de agosto e acontecem das 14h às 17h, em três dias da semana. Mais informações: via telefone ou WhatsApp 71 98171-6202 (IJCPM Salvador Norte) e 71 98263-5530 (IJCPM Salvador Shopping).

Sobre o IJCPM