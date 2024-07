MUITO FRIO

Cidade baiana registra 6.5°C, menor temperatura do ano no estado

Mínima acontece durante a madrugada. Durante o dia, município chega a bater 25°C

Esther Morais

Publicado em 25 de julho de 2024 às 09:10

Vitória da Conquista Crédito: Reprodução/Prefeitura Vitória da Conquista

Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, registrou 6.5°C nas últimas 24h. A cidade registra uma queda de temperatura desde o início do inverno. Nesta semana, chegou a bater 10°C, 7.5°C e, na madrugada de quarta-feira (24), atingiu a menor temperatura do ano na Bahia - o recorde foi confirmado pelo meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), Aldirio Almeida. Durante o dia, a previsão é que os termômetros cheguem a 25°C.

Com isso, o município entra na lista das 30 mais frias do Brasil e encabeça o ranking no Norte e Nordeste, atrás apenas de áreas no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. A cidade baiana ainda fica na frente de todas as gaúchas. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Morador de Conquista há dois anos, Artur Sena conta que precisou comprar um aquecedor para lidar com o frio. "As madrugadas têm sido mais complicadas, tenho sentido menos por causa do aquecedor. Foi a única saída para suportar", afirma. Ele, que tem uma filha de 40 dias, ainda desabafa que teve problemas por causa da temperatura. "O começo da vida dela estava bem complicado, não estava conseguindo aquecer", lembra.

Quem também comprou um aquecedor foi a servidora pública Bruna Carneiro. "O inverno nesse ano está muito mais rigoroso. No ano passado a gente não vivenciou baixas temperaturas. A última vez que senti isso tão intenso foi em 2017", recorda. Para lidar com o frio, ela também tem se agasalhado ao longo do dia e usado o novo equipamento térmico.

Na Bahia, outros municípios registraram temperatura abaixo dos 13°C. São eles: Itapetinga (11.2°C), Belmonte (11.4°C), Brumado e Piatã (11.7°C) e Correntina (12.9°C).

Já no Brasil, a menor temperatura foi no Rio de Janeiro, na cidade de Nova Friburgo, onde os termômetros bateram 0.9°C. Em seguida aparecem General Carneiro (PR), com 1.7°C, Caldas (MG), com 2.2°C, e Maria da Fé (MG), 2.5°C.

Alerta de baixa umidade

Além das baixas temperaturas, o Inmet emitiu um alerta para baixa umidade. O aviso inclui cidades do centro sul baiano, extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia.

A previsão é que a umidade relativa do ar possa variar entre 20% e 30% e pode gerar incêndios florestais. Estudos da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que o nível ideal é de 50% a 60%.