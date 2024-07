FRIOZINHO

Invernou: Salvador bate 21°C nas últimas 24h

As menores temperaturas do estado foram em Lençóis e Delfino, com (12.8°C). No Brasil, a mínima foi -1°C, em Bagé (RS) e Quarai (RS), em seguida aparecem Santana do Livramento (RS), com -0.4, e Jaguarão (RS), com -0.3°C.