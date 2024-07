FRIO INTENSO

Cidades baianas registram queda de temperatura e batem 10°C; saiba quais

Duas cidades baianas registraram queda de temperatura e chegaram a bater 10°C nas últimas 24h. São elas: Delfino (10.2°C), no centro norte baiano, e Vitória da Conquista (10.5°C), no sudoeste. Com o registro, os municípios foram os mais frios do Norte/Nordeste na quarta-feira (3), conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O frio intenso faz parte da previsão esperada para algumas regiões da Bahia durante o inverno. Especialistas estimam que até o fim da estação, em 22 de setembro, outras cidades devem sofrer a queda de temperatura, sobretudo as de regiões do centro sul e oeste, a exemplo de Luís Eduardo Magalhães.

Além dos registros nos termômetros, há um aviso de baixa umidade em cidades do centro sul, extremo oeste e Vale São-Franciscano da Bahia. A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% - sendo o normal de 60%. A situação causa baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

No Brasil, as cidades que tiveram as menores temperaturas foram Colombo (PR), com 2.4°C, General Carneiro (PR), com 3°C, e São Mateus do Sul (3.5°C).