FRIO

Inverno em Salvador será marcado por temperaturas amenas e pancadas de chuva

Crédito: Foto do Leitor

O inverno começa oficialmente em 21 de junho, próxima sexta-feira, e vai até 22 de setembro. Durante este período, em Salvador, as características típicas incluem temperaturas amenas a quentes durante o dia e noites mais agradáveis.

Embora seja esperada uma menor incidência de chuvas na região, de acordo com a climatologia, não se descarta a possibilidade de ocorrência de chuvas significativas. As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec).