VENTOS ÚMIDOS

Previsão é de chuva nesta semana em Salvador; confira

A semana será chuvosa em Salvador. A previsão do tempo da Defesa Civil de Salvador (Codesal), entre esta segunda-feira (17) e domingo (23), é de que a atuação de um sistema de baixa pressão (cavado) associado aos ventos úmidos provenientes do oceano Atlântico favoreça a ocorrência de chuva.

Entre segunda-feira (17) e sexta-feira (21), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. A probabilidade de chuva é de 60% em todos os dias, exceto na terça, em que a probabilidade sobe para 70%.

No sábado (22), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Já no domingo (23), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.