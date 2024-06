Subúrbio é região de Salvador mais atingida pelas chuvas nesta quarta (5); veja previsão

O tempo chuvoso aumentou em Salvador nesta quarta-feira (5) e a Defesa Civil (Codesal) divulgou um alerta para chuvas moderadas e fortes, com risco de alagamento e deslizamento de terra. A região do Subúrbio de Salvador é a mais atingida pela chuva.

Nas últimas 12h, o bairro que mais chuveu em Salvador foi Coutos, com 578 mm no acumulado de chuvas, seguido por Nova Constituinte, Paripe e Periperi, todos no Subúrbio Ferroviário. Em um recorte mais atualizado, da última 1h, considerando boletim divulgado por volta das 17h, aparece na ponta o bairro de Castelo Branco, seguido por Cajazeiras VII e Paripe.

A previsão para o dia de hoje continua com possibilidade de chuva a qualquer momento, com chances de 90% de chuvas fracas a moderadas. Para a quinta e a sexta (6 e 7), a previsão é de céu nublado e parcialmente nublado com chances até 60% de chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.