CONFIRA LISTA

Cidade baiana entra no ranking das 50 mais frias do Brasil e bate 10°C

Município está no Extremo Oeste

Da Redação

Publicado em 18 de julho de 2024 às 10:58

Correntina Crédito: Divulgação / Prefeitura de Correntina

Uma cidade baiana entrou na lista das 50 mais frias do Brasil nas últimas 24h. Correntina, no Extremo Oeste, bateu 10.6°C na quarta-feira (17) e se classificou como o 49° município com a menor temperatura do país. Logo atrás, na 51° e com a mesma temperatura, entra Formosa do Rio Preta, também no Oeste baiano.

Conforme a classificação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Barreiras (11.1°C) ainda entra no ranking das 100 mais, na 69° posição.

“O centro-oeste e o norte baiano registram as temperaturas mais baixas, principalmente no decorrer da estação, entre julho e agosto. No início do dia, as cidades do oeste baiano podem ter mínimas de 10ºC. Mas, durante o dia, as temperaturas voltam a subir”, explica o meteorologista Aldírio Almeida, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).