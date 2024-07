OPORTUNIDADE

Braskem abre 48 vagas de estágio na Bahia

Interessados podem se inscrever até 9 de setembro

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 14:50

Braskem Crédito: Divulgação

A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, lançou o Programa de Estágio 2025. São mais de 250 vagas abertas nos estados da Bahia, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Na Bahia, serão disponibilizadas 48 vagas nos níveis universitário e técnico. As pessoas interessadas podem se inscrever até o dia 9 de setembro (link abaixo).

A oportunidade é para estudantes universitários e do ensino técnico, de todas as idades, e tem foco na inclusão de talentos de diferentes origens e regiões. As pessoas selecionadas terão acesso a benefícios como transporte, alimentação e plano de saúde, além de uma bolsa-auxílio competitiva.

Em 2024, o Programa de Estágio da Braskem contou com mais de 39 mil inscritos e 60% das pessoas contratadas foram mulheres, 47% pessoas pretas e 2% portadores de deficiência. No programa de estágio técnico, a companhia também superou suas metas de gênero e raça, destacando o forte compromisso com a inclusão.