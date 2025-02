SEM TRÉGUA

Brasil terá quarta onda de calor neste final de semana; veja previsão para Salvador

Meteorologistas explicam que uma onda de calor é caracterizada quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5º C ou mais a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos

Tharsila Prates

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 18:54

Termômetro de rua chega a marcar 40 graus em meio a forte onda de calor no país Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Brasil vai enfrentar uma nova onda de calor neste final de semana - a quarta desde o início do ano. A previsão é do Climatempo, que aponta para a elevação das temperaturas a partir deste sábado (22) até a próxima quinta-feira (27). O novo fenômeno deve atingir os estados do Sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul, o oeste e sul de Santa Catarina e o Paraná.>

Segundo a agência, partes do oeste e sul de São Paulo e o sudoeste de Mato Grosso do Sul também deverão ser atingidas. >

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o centro-oeste gaúcho pode chegar a 40º C. Para o Inmet, a nova onda de calor seria a terceira deste ano no país. A primeira ocorreu entre os dias 17 e 23 de janeiro e a segunda entre os dias 2 e 12 de fevereiro, ambas localizadas também no Rio Grande do Sul.>

O Inmet explica que, conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM), “uma onda de calor é caracterizada quando as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5º C ou mais a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos”. E acrescenta que “essa condição deve abranger uma área extensa”.>

Salvador>

A capital baiana registrou novo recorde do ano nessa quinta-feira (20), de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). A maior temperatura registrada foi de 35,9°C, às 14h, na estação meteorológica de Itapuã. A segunda maior tinha sido um dia antes, em 19 de fevereiro, com 35,8°C, também às 14h, na Base Naval de Aratu.>

Para este sábado (22), ainda segundo a Codesal, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas, a qualquer hora do dia. As temperaturas deverão variar entre 24°C (mínima) e 34°C (máxima). >

No domingo (23), a previsão é de maior nebulosidade, com céu parcialmente nublado e chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. As temperaturas deverão variar entre 24°C (mínima) e 33°C (máxima).>

Chuvas no Nordeste>

O Climatempo alerta para as chuvas intensas na costa norte da região Nordeste. A chuva tem caído com muita força e causado transtornos por causa da atuação das áreas de instabilidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). >

O episódio mais recente de chuva torrencial aconteceu na região metropolitana de Fortaleza (CE), que deixou a região de Aquiraz alagada. A capital do Ceará recebeu cerca de 207 mm de chuva nos últimos três dias, valor superior à média normal de precipitação para fevereiro que é de 187 mm. Fortaleza já acumulou em 19 dias 226,6 mm de chuva, conforme medição do Inmet.>

O litoral do Ceará poderá ter mais eventos de chuva intensa até o final do mês. Na semana passada, choveu de forma muito intensa sobre São Luís, capital do Maranhão. O litoral do estado poderá ter mais temporais até o final de fevereiro.>

Em Teresina, capital do Piauí, a chuva de fevereiro ainda não superou a média histórica para o mês. Conforme medição do Inmet, em 19 dias choveu 119,8 mm, o que representa pouco mais da metade da média de precipitação para fevereiro, que é de aproximadamente 234 mm. Teresina pode ter pancadas de chuva moderadas a fortes em vários dias até o final do mês. Toda essa chuva no norte da região não vai influenciar o tempo em Salvador.>