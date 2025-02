FROTA PRÓPRIA

Braskem anuncia navio milionário para transportar etano; conheça a embarcação

Brilliant Future é o primeiro navio de frota própria da petroquímica

Tharsila Prates

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 18:27

Braskem anuncia primeiro navio de frota própria Crédito: Divulgação

A petroquímica Braskem anunciou a entrada em operação do Brilliant Future, seu primeiro navio sob leasing. A embarcação, no valor de US$ 80 milhões, fará o transporte de etano na rota entre EUA e México. >

O navio tem 188 metros de comprimento e capacidade de armazenamento de 36.000 m³, podendo transportar cargas a uma temperatura de até -104°C. O motor é bicombustível, que funciona com óleo de bunker e etano e representa a redução de 40% nas emissões de CO2.>

“É um marco significativo e reflete o nosso compromisso com a inovação e o crescimento da indústria naval. A nova embarcação foi mais um passo na jornada da companhia para ter um desenvolvimento sustentável e competitivo no mercado global”, afirma Silvia Migueles, diretora de Logística da Braskem.>

Detalhes>

O novo navio foi construído no estaleiro YAMIC, na China, e projetado para ter uma estrutura compacta, de modo a maximizar o uso do espaço de carga. “A embarcação é equipada com três tanques tipo StarTrilobe, o que aumenta a capacidade de armazenagem em cerca de 25% quando comparada aos tanques tradicionais”, explica Silvia.>