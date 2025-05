INDÚSTRIA

Braskem celebra 15 anos do projeto de eteno verde com aumento de capacidade

Empresa chegou a 275 mil toneladas de produção por ano matéria-prima renovável – 37% acima da capacidade do projeto inicial

Donaldson Gomes

Publicado em 6 de maio de 2025 às 16:27

Unidade teve capacidade de produção ampliada em 37% nos últimos 15 anos Crédito: Divulgação

A Braskem, líder global de mercado e produtora pioneira de biopolímeros em escala industrial, celebra com orgulho em 2025, o 15º aniversário de seu inovador portfólio I’m green™️ bio-based. Em linha com este marco, a Braskem está reforçando seu foco estratégico no desenvolvimento contínuo de suas ofertas I’m green™️ bio-based e seu compromisso em apoiar a indústria e os seus clientes em sua jornada de sustentabilidade. >

A Braskem inicia a comemoração dos 15 anos como produtora do portfólio I’m green™️ bio-based celebrando a expansão da capacidade de produção em 37% na unidade de eteno verde em Triunfo, Rio Grande do Sul, Brasil. Agora, nossa capacidade de produção é de 275.000 t/ano de eteno verde, que é a matéria-prima utilizada na produção do polietileno I’m green™️ bio-based da Braskem. Em 2010, quando iniciamos a operação, nossa capacidade era de 200.000 t/ano de eteno verde. O eteno verde oferece a mesma qualidade e versatilidade dos produtos à base fósseis, mas com o benefício adicional de capturar cerca de 2 toneladas de dióxido de carbono para cada tonelada produzida—medido ao longo de sua cadeia de produção até o portão da Braskem. Esta capacidade adicional na produção de biopolímeros representará a captura de aproximadamente 159 mil toneladas de CO₂ por ano, o que equivalem ao carbono emitido por 83 mil habitantes brasileiros em um ano.>

“Em 2025, ao celebrarmos o aniversário de nossa marca pioneira I’m green™️ bio-based, refletimos sobre a notável jornada que empreendemos no avanço de plásticos e produtos químicos renováveis. Este marco não é apenas um testemunho de nossa inovação e liderança em biopolímeros, mas também uma celebração de nosso compromisso com um futuro mais sustentável. A expansão da produção da nossa unidade de eteno verde foi um passo significativo em nossa missão de apoiar a indústria e os nossos clientes em sua jornada de sustentabilidade, e nos aproxima do nosso objetivo de nos tornarmos carbono neutro até 2050. Estamos orgulhosos do que alcançamos e estamos entusiasmados com as possibilidades futuras”, diz Walmir Soller, Vice-Presidente da Braskem para América do Norte, Europa e Ásia – NAMEA e CEO da Braskem BV.>

Desde a inauguração da Planta de Eteno Renovável em 2010, a Braskem continua investindo em tecnologia e sustentabilidade e, alcançou inúmeros marcos. A Braskem compartilha seus desenvolvimentos inovadores no site I’m green™️ bio-based. Para saber mais, visite https://www.braskem.com/imgreen/home-en.>