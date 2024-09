SALVADOR

Briga entre PMs terminar com um deles morto em São Marcos

No momento do crime, o soldado estava com a esposa, também policial militar, e dois amigos

Bruno Wendel

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 09:59

Policiais militares discutiram em bar e trocaram tiros Crédito: Reprodução

Uma briga de bar, entre dois policiais militares, terminou com a morte de um deles no bairro de São Marcos. O soldado da Polícia Militar Adailton Teixeira Melo, que trabalhava na 37ª CIPM (Liberdade), foi baleado três vezes e não resistiu na madrugada deste sábado (21). No momento do crime, o soldado estava com a esposa, também policial militar, e dois amigos.

"Tudo indica que o autor dos disparos que culminaram na morte de Adailton trata-se de um policial militar", diz trecho da ocorrência policial, após análise das imagens de videomonitoramento do estabelecimento comercial.

O crime aconteceu no Bar do João, localizado no Conjunto Recanto das Ilhas, na Avenida de São Rafael, pouco depois da meia-noite. Após um desentendimento, seguido de luta corporal, Adailton e o suspeito, descrito por testemunhas "como alto, negro, de compleição física avantajada, vestindo camisa social branca e calça jeans' trocam tiros na saída do estabelecimento". O autor dos disparos fugiu em um veículo IX35 branco.

O CORREIO teve acesso com exclusividade ao momento do disparos. O autor passa segurando um copo e, em seguida, vira-se para um balcão, onde estão algumas pessoas, entre elas, o soldado, e atira. Segundo a ocorrência, Adailton foi atingido por três tiros: "um abaixo do olho esquerdo, um na clavícula direita e um no braço direito, sendo o primeiro o fatal".