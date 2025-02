TRÁFICO

'Brisadeiros', cogumelos e mais: polícia apreende 20,5 kg de drogas em centro dos Correios na RMS

Drogas, avaliadas em R$ 627 mil, seriam vendidas no Carnaval

A Polícia Civil da Bahia apreendeu 20,5 quilos de skank no Centro de Distribuição e Tratamento dos Correios, em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta quarta-feira (26). A Operação Postagem Legal, coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) com apoio do Canil da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core), faz parte das atividades pré-Carnaval para combater o tráfico de drogas durante a folia. >