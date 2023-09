British Week: Cultura Inglesa promove atividades gratuitas para imersão na cultura britânica

Cultura Inglesa. Crédito: Divulgação

Se a língua é uma forma de manifestação cultural dos povos, então aprender um segundo idioma também pode ser uma expedição para conhecer os modos, costumes e tradições de outras nações. Essa é a proposta da British Week, uma semana inteira de atividades culturais e acadêmicas relacionadas à cultura britânica que está sendo promovida, gratuitamente, pela Cultura Inglesa.



As atividades, realizadas presencialmente, seguem até o próximo sábado (23), e estão espalhadas por diferentes unidades da rede de escolas de inglês na Bahia e também nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal.

Na programação da British Week, os estudantes podem aprender inglês enquanto empreendem uma caça ao tesouro, cantam no karaokê, participam de experiências gastronômicas com pratos típicos da cozinha britânica, fazem um quiz com o vocabulário de séries, músicas e filmes, entre outras inúmeras atividades voltadas para os públicos infantil, adolescente e adulto.

“É uma oportunidade para as pessoas conhecerem, de forma gratuita, um pouco da abordagem de ensino da Cultura Inglesa, que associa o ensino do idioma a vivências culturais, com especial atenção para a cultura britânica, permitindo que os alunos desenvolvam a fluência na língua enquanto ampliam seu repertório multicultural”, destaca Isabela Villas Boas, Diretora Executiva Acadêmica da Cultura Inglesa.