TRANSPORTE

BRT Salvador: Estações HGE e Ogunjá passam a operar neste sábado (18)

Serviço funcionará todos os dias

Da Redação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 08:51

BRT Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Os usuários do sistema BRT Salvador passarão a contar com mais dois terminais no trecho 2. As estações BRT HGE e Ogunjá passarão a atender os passageiros, todos os dias, das 9h às 15h, seguindo o modelo de funcionamento da operação assistida.

Assim como nas demais estações, será possível embarcar tanto no sentido Lapa, como no sentido Pituba. A Estação BRT HGE fica localizada próximo da entrada do hospital. Já a Estação BRT Ogunjá fica localizada após o viaduto Luiz Cabral, próximo da Perini.

Com a abertura dos dois novos terminais, passam a operar seis das oito estações do trecho 2. A ideia é que o horário de funcionamento seja ampliado e novas estações sejam integradas com o avanço desta fase piloto, que será avaliada a cada 15 dias. “Estamos realizando ajustes que são necessários nesse período de operação assistida para que, em breve, o novo trecho passe a operar de forma plena”, afirmou o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.

O novo trecho do modal se estende por 7 km e possui oito estações: Cidade Jardim, Vale das Pedrinhas, Rio Vermelho, HGE, Ogunjá, Vasco da Gama, Barris e Lapa. Com isso, o modal alcança 22 km de vias exclusivas e 14 estações, beneficiando 18 bairros, fora o trecho compartilhado.