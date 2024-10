SAIBA COMO PARTICIPAR

BRT Salvador recebe brinquedos para doação no Dia das Crianças

As estações de BRT em Salvador recebem até a próxima quarta-feira (9) brinquedos para crianças. A campanha acontece nos pontos do Hiper, Itaigara, Pituba, Cidade Jardim, Pedrinhas e Lapa. O objetivo de arrecadar brinquedos novos ou em bom estado para doação para instituições de acolhimento infantil.

A "Campanha do Brinquedo" é promovida pela Socicam, empresa responsável pela administração das estações do BRT, em parceria com a Prefeitura de Salvador. O gerente da Socicam, Ismael Medeiros, destaca a campanha como uma importante iniciativa para amenizar as dificuldades enfrentadas por crianças em situação de vulnerabilidade.