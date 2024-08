CONFIRA OS PONTOS

Estações do BRT passam a distribuir preservativos em Salvador

Sete terminais do transporte público disponibilizam itens

Da Redação

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 08:36

BRT de Salvador Crédito: Lucas Moura / Ascom PMS

As estações do BRT já disponibilizam preservativos para os usuários do transporte em Salvador. Os itens estão disponíveis em dispensores de acrílico padronizados instalados em pontos estratégicos, inicialmente, de sete terminais do transporte público: Hiper, Pituba, Vale das Pedrinhas, Lapa, Cidade Jardim, HGE e Vasco da Gama.

O objetivo da ação é estimular a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. A iniciativa parte da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), através da Diretoria de Vigilância à Saúde (Dvis), em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob),

“Essa é mais uma importante parceria para fortalecer a prevenção em nossa cidade através da facilitação do acesso ao preservativo, o método mais conhecido e eficaz para se prevenir da infecção pelo HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, gonorreia e alguns tipos de hepatites, além de evitar uma gravidez não planejada”, afirma o secretário da Saúde, Alexandre Reis.

Estações do BRT passam a ter dispensores de preservativos Crédito: Divulgação

O secretário da Semob, Fabrizzio Muller, também destaca a relevância da iniciativa. “Esse tipo de ação num local movimentado como é uma estação do BRT, onde passam milhares de pessoas todos os dias, ajuda a conscientizar sobre a importância do uso do preservativo para se prevenir de infecções sexualmente transmissíveis. Essa iniciativa, junto com a Secretaria Municipal da Saúde, não apenas leva a prevenção para mais perto das pessoas, mas também busca lembrar que essa proteção é peça fundamental para preservar nossa saúde”, enfatiza.

Sobre a doença

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos e são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) com uma pessoa que esteja infectada sem proteção (sem o uso de preservativo externo ou interno). A transmissão pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções.

Pontos de retirada:

Estação BRT Hiper

- Embarque sentido Rodoviária, próximo aos banheiros;

- Embarque sentido Pituba;

- Embarque sentido Pituba, próximo à linha de bloqueio.

Estação BRT Pituba

- Parte superior da estação, ao lado das máquinas de autoatendimento de recarga de cartão.

Estação BRT Vale das Pedrinhas

- Linha de bloqueio (acesso entrada e saída).

Estação BRT Lapa

- Equipamento próximo aos banheiros.

Estação BRT Cidade Jardim

- Ao lado das máquinas de autoatendimento de recarga de cartão.

Estação BRT HGE

- Antes das linhas de bloqueio, logo após os portões.

Estação BRT Vasco da Gama