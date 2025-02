TRANSPORTE

BRT terá operação especial para Palhaços do Rio Vermelho neste sábado (15); confira

Interessados poderão deixar os carros em shoppings da capital e utilizar o modal até a festa; tarifas serão mantidas

Tharsila Prates

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 18:12

Ônibus do BRT em Salvador Crédito: Divulgação Valter Pontes/ Secom

Neste sábado (15), o clima de Carnaval toma conta das ruas do Rio Vermelho com o desfile do bloco Palhaços do Rio Vermelho. A programação, que está prevista para iniciar às 16h30, contará com uma operação de transporte especial para os foliões. >

Para dar maior comodidade a quem optar pelo transporte público, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) fechou uma parceria com os shoppings da Bahia e Itaigara, onde os usuários poderão deixar seus veículos e seguir para a festa de BRT, utilizando a estação Rodoviária ou a estação Itaigara.>

“O BRT foi um grande sucesso na festa de Iemanjá e, pensando nisso, buscamos essas parcerias para que as pessoas possam seguir para a festa do Palhaços com mais comodidade, deixando seus veículos em segurança nos estacionamentos destes shoppings”, explicou o secretário da Semob, Pablo Souza.>

Com valores fixos de R$ 13, no Shopping Itaigara, e R$ 14, no Shopping da Bahia, o usuário poderá retirar seu veículo até a 0h do domingo (16). Quem optar por deixar o veículo no Shopping Itaigara deverá utilizar as vagas do subsolo e validar o ticket logo na chegada. Em seguida, basta atravessar para a estação de BRT Itaigara e utilizar a linha B4.>

Já quem deixar o veículo no Shopping da Bahia deverá utilizar exclusivamente o estacionamento E, atravessar a passarela até a estação Rodoviária do BRT e utilizar a linha B5. Ambas as linhas têm parada na estação Rio Vermelho, que fica nas proximidades da festa.>

Será possível adquirir o Bilhete Único do BRT com os atendentes de catraca, ou um Bilhete Avulso nas máquinas de autoatendimento, presentes em todas as estações. “Quem não tiver o Salvador Card, ou outros cartões de integração já utilizados na operação de transporte, poderá adquirir lá mesmo nas estações, na hora do embarque”, explicou o secretário.>

Não haverá alterações no valor da tarifa do BRT, de R$ 5,60, e o modal irá funcionar normalmente até as 23h10.>

Ônibus convencionais>

Também foi montado um esquema especial de transporte público para quem utiliza os ônibus convencionais. O planejamento inclui interdições viárias e mudanças no transporte público para garantir a mobilidade e a segurança dos participantes.>

As linhas de ônibus que conectam bairros estratégicos de Salvador, como as estações Pirajá e Mussurunga, terão horários ampliados e frota reforçada. Será prolongada até a 0h a operação das linhas 1340 - Estação Pirajá – Barra 1, 1341 - Estação Pirajá – Barra 2, 1386 - Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/7 de Abril – Barra, 1320 - Pau da Lima – Nordeste e 0728 - Nordeste – Ribeira. Ao todo, sete veículos da frota reguladora estarão distribuídos no Shopping Paseo, na Avenida ACM, e na Estação da Lapa, disponíveis das 18h de sábado (15) até 1h de domingo (16).>