Bruno Reis confirma inauguração da Casa da Mulher Brasileira para outubro deste ano

Espaço será inaugurado no próximo mês . Crédito: Betto Jr. / Secom

Após a última visita técnica às obras da Casa da Mulher Brasileira, construída na Avenida Tancredo Neves, em Salvador, o prefeito Bruno Reis anunciou, nesta quinta-feira (21), que o espaço será inaugurado em outubro deste ano. Segundo o gestor, falta apenas a instalação do mobiliário para os atendimentos serem iniciados.



O edifício reunirá ações integradas à rede de proteção e atendimento humanizado para o público feminino na cidade, em parceria com órgãos de Justiça do estado, como destaca Bruno Reis.

por Bruno Reis "Neste local, vamos instalar diversos serviços de apoio à mulher e, em especial, de combate à violência doméstica, em parceria com o Tribunal de Justiça, da Defensoria do Estado, do Ministério Público e da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). Agora no mês de outubro vamos inaugurá-lo, e as mulheres da nossa cidade terão um ponto de apoio e mais proteção"

Com investimento de R$14 milhões, entre obras e equipamentos, a Casa da Mulher Brasileira foi construída em uma área de 3,5 mil m² e ofertará atendimento 24 horas, durante todos os dias da semana. O espaço será gerido pela Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

Drenagem

Antes de vistoriar a Casa da Mulher Brasileira, Bruno Reis acompanhou o andamento das obras de drenagem da Rua Euclides da Cunha, em Saramandaia. A intervenção pretende dar mais qualidade de vida aos moradores do entorno, acabando com os alagamentos frequentes em dias de chuva. De acordo com a Superintendência de Obras Públicas (Sucop), o serviço está mais de 70% concluído e deve ser finalizado em dois meses.

Prefeito Bruno Reis ao lado de gestores do município . Crédito: Betto Jr. / Secom

“Percorremos diversas ruas que sofriam com alagamentos. São mais de R$ 3 milhões investidos. Toda a pavimentação antiga está sendo trocada, estamos colocando tubos de PEAD [com características superiores a de outros plásticos], com mais de 60 cm de diâmetro para que as águas do período das chuvas não provoquem alagamentos na casa das pessoas. Muitas famílias chegaram a perder móveis e eletrodomésticos nos dias chuvosos, mas estamos mudando essa realidade, resolvendo definitivamente esse problema”, afirmou Bruno Reis.