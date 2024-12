POLÍTICA E TRADIÇÃO

Bruno Reis e ACM Neto marcam presença na Igreja do Bonfim na última sexta-feira do ano

Os políticos seguiram a tradição e subiram a Colina Sagrada nesta Sexta-Feira da Gratidão

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, esteve presente nesta manhã em uma missa na Igreja do Bonfim, celebrando a tradicional Sexta-Feira da Gratidão. Acompanhado do ex-prefeito ACM Neto e de milhares de fiéis que subiram a Colina Sagrada, Bruno Reis aproveitou para agradecer pelo ano que passou.

Bruno também aproveitou o momento para contar sobre as expectativas para o Festival Virada Salvador, que inicia nesta sexta (27) na Boca do Rio. “Serão cinco dias de muita alegria e diversão. A cidade está lotada de visitantes, mas é um evento também para os soteropolitanos. A nossa expectativa é oferecer serviços ainda melhores, em um festival maior do que as edições anteriores”, comentou o gestor destacando a importância do evento para a economia da cidade.

Já o vice-presidente do União Brasil, ACM Neto, destacou a importância de buscar proteção espiritual em um momento em que a Bahia recebe o título de estado mais violento do Brasil.

“Eu acho que o recado principal é um recado de paz. […] Que a gente possa ter um 2025 com menos violência do que a gente viu no ano de 2024, que as famílias estejam mais protegidas, que a gente possa ter um ambiente mais tranquilo e seguro nas ruas de todas as cidades do estado da Bahia”, comentou o ex-prefeito.