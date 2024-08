MAIS DE 2 MIL MORTES

Bahia é o estado mais violento do país em 2024, aponta Governo Federal

Estado tem, em média, 11 crimes contra a vida por dia

Larissa Almeida

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 05:00

Cápsulas apreendidas pelo chão após mortes em Tancredo Neves Crédito: Arisson Marinho

A Bahia lidera os índices de violência no Brasil em 2024. Só no primeiro semestre deste ano, foram registrados 2.087 homicídios dolosos (quando há intenção de matar), ocasionando, em média, 11 crimes contra a vida por dia. Os dados são da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Sinesp), sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) que reúne indicadores estatísticos da Secretaria Pública de cada estado. As informações foram atualizadas no dia 26 de julho pelo órgão federal.

Os números, no entanto, divergem com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA). De acordo com a pasta, a Bahia contabilizou 2.208 mortes violentas de janeiro a junho deste ano (121 a mais que o anotado pelo ministério). . Questionada quanto a essa incompatibilidade, a SSP-BA não respondeu. Já o MJSP reiterou que as informações sobre homicídios dolosos são fornecidas pelas secretarias de segurança pública estaduais e do Distrito Federal.

“A pasta recebe e valida os dados eletronicamente junto aos entes federados. Os dados são coletados por meio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública – Validador de Dados Estatísticos (Sinesp VDE)”, esclareceu.

Com a quarta maior população do país, a Bahia ultrapassou Minas Gerais e São Paulo – que têm as duas maiores populações, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – em número de mortes absolutas neste ano, conforme contabilizou o MJSP. Por outro lado, o estado ficou na quarta posição em relação à taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes, que foi de 29,52. À frente da Bahia, ficaram Alagoas (35,23), Ceará (38,98) e Pernambuco (40,34).

Ainda, tanto o MJSP quanto a SSP-BA registraram que houve diminuição de 15% no total de homicídios em relação ao mesmo período de 2023. Naquela época, 2.534 ocorrências foram contabilizadas, segundo o órgão baiano, enquanto 2.413 casos do tipo foram registrados pelo órgão federal.

Para Luiz Claudio Lourenço, sociólogo, pesquisador de organizações criminosas, professor da Universidade Federal da Bahia e um dos coordenadores do Laboratório dos Estudos sobre Crime e Sociedade (Lassos), essa queda de registros de homicídios em relação ao ano passado não significa necessariamente um caminho eficaz de combate à violência que assola o estado.

“Se a dinâmica de guerra ao varejo de drogas continuar, e se não houver uma política efetiva de diminuição da vulnerabilidade social da população jovem e maior oferta de oportunidades de vida digna, não vejo muita solução. Essa ‘diminuição’ não representa nenhuma vida a menos daquelas que já foram perdidas nesta guerra”, destaca.

Sendo o único a registrar mais de 2 mil mortes na primeira metade do ano, o território baiano ainda convive com as reiteradas constatações da hostilidade no cenário da segurança pública. Há pouco menos de 15 dias, a 18ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada no dia 18 de julho, revelou que 6.578 mortes violentas em 2023 colocaram a Bahia na posição de líder do número de homicídios dolosos no país pelo terceiro ano consecutivo.

Anteriormente, no dia 18 de junho, o Atlas da Violência mostrou que, em 2022, 6.776 vidas foram interrompidas de forma violenta em território baiano. Também naquele ano, o estado foi líder em mortes violentas no país. A pesquisa foi produzida pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Os dados tiveram como base números registrados pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), ambos do Ministério da Saúde.

O especialista Luiz Claudio Lourenço analisa que a persistência da posição de destaque da Bahia nesses indicadores se deve, além da escalada ininterrupta da violência armada e das facções, à falta de mudança nos métodos de enfrentamento do Estado. “Se a estratégia adotada para enfrentar as dinâmicas de violência não muda, como os números decorrentes dessa dinâmica irão mudar? Não é plausível esperar resultados diferentes adotando as mesmas estratégias”, critica.

Procurada para um posicionamento sobre o assunto, a SSP-BA enviou a mesma nota divulgada pelo órgão estadual no dia 17 de julho. “Reduzimos em 6% as mortes violentas no ano de 2023 e agora, no primeiro semestre de 2024, o índice apresentou queda de 13%. Os resultados alcançados têm relação direta com o trabalho incansável das forças policiais. [...] Foram 347 casos em maio e 282 ocorrências em junho. A integração entre as Forças da Segurança, as ações de inteligência e os investimentos continuarão norteando o nosso trabalho”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.

Confira a lista das 15 cidades baianas mais violentas em 2024, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública:

1. Salvador – 441

2. Feira de Santana – 164

3. Camaçari – 95

4. Juazeiro – 64

5. Jequié – 40

6. Ilhéus – 40

7. Teixeira Freitas – 31

8. Simões Filho – 30

9. Vitória da Conquista - 27

10. Porto Seguro – 29

11. Dias D’Ávilla – 28

12. Barreiras – 23

13. Lauro de Freitas – 20

14. Casa Nova – 20

15. Santo Antônio de Jesus – 16