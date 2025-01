ICÔNICA E INSTAGRAMÁVEL

‘Bubble tea’: Bahia ganha 1ª unidade de rede de bebida asiática que virou febre; saiba

Bebida taiwanesa é à base de chá gelado e bolinhas saborizadas

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 16:08

Bahia ganha primeira unidade da maior rede brasileira de ‘bubble tea’ Crédito: Divulgação

A Bubble Mix, maior rede brasileira de bubble tea, anuncia sua primeira unidade na Bahia. Moradores e visitantes da cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado, poderão provar a bebida de origem taiwanesa, que une chás por infusão e pérolas de tapioca caramelizadas, já nos próximos dois meses. Entre os produtos, estão os tradicionais chás, além de opções com frutas, café e até bubble tea com yakult, chegando a mil combinações de sabores. >

“Temos uma loja em implantação na cidade de Luís Eduardo Magalhães, prevista para inaugurar nos próximos dois meses. Outros locais com franqueados interessados são Salvador, Feira de Santana e Porto Seguro, cidades bastante turísticas com total fit junto à Bubble Mix”, antecipou ao Alô Alô Bahia o COO da rede, Rogério Arcanjo, que comanda a marca ao lado dos sócios Rodrigo Balotin e Alex Lin.>

O crescimento da Bubble Mix, que já tem 5 unidades no Nordeste, nos estados do Rio Grande do Norte, Maranhão e Pernambuco, reflete o mercado de chás, que, mundialmente, movimenta bilhões de dólares por ano e segue em expansão. A estimativa é uma variação de 32% entre 2023 e 2028, subindo de US$ 51,26 bilhões para US$ 67,69 bilhões, segundo a empresa de pesquisas Mordor Intelligence.>

Além da Bahia, em 2025, a rede visa ampliar sua abrangência também em Pernambuco e no Ceará. “Recentemente desenvolvemos um modelo de negócio express, ingressando na categoria de microfranquia, com menor custo de implantação e manutenção. Esse formato deve ser ótimo para quem procura negócios inovadores na região”, explica o CEO da marca, Rodrigo Balotin, para quem o Nordeste é uma região pouco explorada e que ainda possui mercado bastante aberto para o segmento de bubble tea.>

Sabor Yakult com Maçã Verde é um dos destaques Crédito: Divulgação