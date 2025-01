ANO NOVO

Búzios: veja quais as previsões do candomblé para 2025

Lideres espirituais esperam alertas para a saúde, coletividade e transformação

Os terreiros de candomblé já lançaram os búzios para revelar o que 2025 reserva. Nas previsões para o novo ciclo, líderes espirituais destacam saúde, transformação e coletividade. É importante lembrar que as interpretações podem variar entre as casas de axé, cada uma com suas leituras específicas. Por conta disso, o CORREIO conversou com lideranças das tradições Ketu, Bantu e Jeje para entender as energias que guiarão o ano.