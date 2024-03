Automóveis

BYD anuncia ampliação do investimento na Bahia

Montadora chinesa confirma centro tecnológico e geração de 10 mil empregos

Publicado em 18 de março de 2024 às 22:15

A BYD anunciou a ampliação do investimento da Bahia de R$ 3 bilhões para R$ 5,5 bilhões, um aumento de 83%. O anúncio foi feito ontem, durante encontro da Stella Li, CEO da empresa para as Américas, com o governador Jerônimo Rodrigues. Segundo o conselheiro especial da BYD, Alexandre Baldy, o aumento do volume de investimentos tem o objetivo de dar maior celeridade às obras de implantação da empresa. As obras devem começar hoje, com a publicação no Diário Oficial do Estado, da última das licenças ambientais que autorizam a construção. Ainda segundo Baldy, as obras devem estar a pleno andamento (com quase 100% de contratações fechadas) em cerca de dois meses. Pelo cronograma descrito pela CEO, o primeiro carro da empresa será totalmente montado em Camaçari entre o final deste ano e o início de 2025 e a fábrica toda concluída no prazo de dois anos. O número de criação de 10 mil vagas de empregos não foi alterado.

No primeiro momento, de acordo com Baldy, a operação da BYD será a de montar as peças importadas para o Brasil. Mas a simples montagem dará lugar à fabricação dos veículos à medida que as construções das plantas industriais forem sendo concluídas. A capacidade é de, na segunda fase da operação, fabricar 300 mil carros por ano. A montadora chinesa confirmou, também na cerimônia de ontem, que vai implantar um Centro de Tecnologia em Camaçari. Segundo Baldy, uma das missões desse centro é a de desenvolver um motor híbrido, movido simultaneamente por etanol e eletricidade.

Outro anúncio feito pela direção da empresa é a construção de cinco prédios residenciais, que serão destinados aos funcionários da fábrica. Os empreendimentos ficarão a 3,5 km de distância do complexo, em uma área de aproximadamente 81 mil m² e terão a capacidade de abrigar 4.230 pessoas. Para o governador Jerônimo Rodrigues, a ampliação dos investimentos da montadora chinesa consolida os compromissos da BYD com a Bahia. Em entrevista já no final do evento, o governador reconheceu a necessidade de requalificar o Polo Industrial de Camaçari - citou as áreas de segurança, iluminação e fornecimento de água -, a orla da cidade – que vai receber trabalhadores e executivos da empresa -, e de formar novos trabalhadores para atender à demanda criada pelas operações da BYD.

Alexandre Baldy revelou que a empresa já tem conversas adiantadas com a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) para, por meio do Cimatec, formar mão de obra para a BYD. No entanto, os programas ainda não estão fechados e ainda não existe data de matrículas e número de vagas. Neste momento, 200 pessoas já estão contratadas para o início das obras. É possível ver grupos de chineses. Baldy confirmou que entre os contratados estão ex-funcionários da Ford.