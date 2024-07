SERVIÇO

Cabula VI recebe 'Saúde nos Bairros' a partir desta quarta (3)

Ação estará até 13 de julho na Praça do Amor

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador inicia o programa itinerante Saúde nos Bairros nesta quarta-feira (3) no Cabula VI. Diversos serviços gratuitos serão ofertados até o dia 13 de julho na Praça do Amor.

Os cidadãos terão acesso a consultas médicas, vacinação, exames laboratoriais, procedimentos odontológicos, preventivos, USG Abdome total, USG Mama bilateral, USG Tireoide, USG Doppler colorido carótidas, USG Pélvica (ginecológica), Eletrocardiograma (ECG), Ecocardiograma transtorácico e Mamografia bilateral, além do agendamento de raio x e captação de pacientes para realização de cirurgias eletivas.

Os interessados devem apresentar Cartão SUS, RG e, caso necessário, o guia dos exames pretendidos. Caso não tenha requisição, o paciente passará com o médico clínico no próprio local e realizar os exames. O atendimento é por ordem de chegada, das 7h da manhã até as 17h.