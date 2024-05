SERVIÇOS

Saúde nos Bairros atende em Cajazeiras, Lobato e Parque São Cristóvão

Será ofertada vacinação, consultas médicas, exames laboratoriais incluindo raio-x e preventivo

Da Redação

Publicado em 8 de maio de 2024 às 14:12

Saúde nos Bairros Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Através do programa Saúde nos Bairros, a prefeitura de Salvador está oferecendo diversos serviços aos moradores das comunidades de Jardim Cajazeiras, Lobato e Parque São Cristóvão.

Dentre as especialidades ofertadas destacam-se vacinação, consultas médicas, exames laboratoriais incluindo raio-x e preventivo, captação de pacientes para cirurgias eletivas, odontologia e pediatria, além de ultrassom de abdome total, mama bilateral, tireoide, doppler colorido carótidas, ginecológica, eletrocardiograma e ecocardiograma transtorácico.

A vice-prefeita e secretária da Saúde, Ana Paula Matos, afirma que o Saúde nos Bairros já realizou mais de um milhão de procedimentos e segue ampliando as estruturas de atendimento. “A iniciativa é extremamente promissora, um divisor de águas no quesito assistencial, fortalecendo o cuidado com os soteropolitanos, e ainda melhor, com assistência cada vez mais perto de suas casas. Pretendemos avançar ainda mais na missão de oferecer serviços cada vez mais acessíveis, com qualidade e resolutividade”, declara.

Facilidade

A subcoordenadora do Distrito Sanitário Pau da Lima, Camila Fonseca Figueiredo, destaca a importância do programa para localidades sem acesso próximo a postos de saúde. “Como não há postos próximos aqui no distrito de Cajazeiras, a iniciativa acaba sendo uma oportunidade para a população, que fica carente aqui desses serviços, de realizar exames, consultas e um acompanhamento profissional”, avalia.

Rildete Bastos, moradora de Jardim Cajazeiras, aproveitou a oportunidade para fazer ultrassom e exames. “É ótimo ter esse serviço perto de casa, sem precisar se deslocar. Aqui no bairro não tem posto de saúde, nem emergência, então só assim para conseguir resolver tudo”, pontua.

Jocivanio de Oliveira, morador de Tancredo Neves, esteve presente no serviço itinerante e exaltou a qualidade do serviço odontológico. “Adorei o atendimento e já consegui encaminhar minhas demandas”, compartilha.

Atendimento

As estruturas foram montadas no Campo de Futebol de Jardim Cajazeiras, localizado na Rua da Alegria, 418; na quadra de esportes da Praça Joanes Leste, localizada na Rua Colinas do Sul, quadra 12; e no estacionamento da Praça do Parque Sítio das Palmeiras, localizado na Rua Entre Rios. A assistência estará disponível até o sábado (11) no Parque São Cristóvão, e até o dia 18 em Jardim Cajazeiras e Lobato.