RECÔNCAVO

Cachoeira se torna sede do governo baiano; entenda

Cidade iniciou festividades do Dois de Julho

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 13:45

Cachoeira Crédito: Divulgação

A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, é transformada simbolicamente nesta terça-feira (25) na capital do estado da Bahia, por um dia. O município tem um papel histórico no contexto da luta pela independência do Brasil na Bahia e a tradição de se tornar capital ocorre anualmente em reconhecimento à sua importância.

Durante o período de luta pela independência do Brasil, Cachoeira foi um dos focos de resistência contra as tropas portuguesas. No dia 25 de junho de 1822, os moradores de Cachoeira se rebelaram contra as forças lusitanas, em um ato que ficou conhecido como “As Lutas de Independência da Bahia”.

Este levante foi um dos primeiros passos para a consolidação da independência do Brasil, que seria oficialmente reconhecida em sete de setembro de 1822.