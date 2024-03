VEJA VÍDEO

Caetano homenageia Paula Lavigne, que completa 55 anos: 'Me ensina tanto'

Neste domingo, 31, Paula Lavigne completa 55 anos. Para homenagear a amada, o cantor Caetano Veloso publicou em seu Instagram um vídeo com registro dos dois juntos, acompanhado de uma legenda emocionante.

Caetano ainda completa: "Paulinha, que me ensina tanto, há de aprender muito mais do que é capaz de imaginar. Ariana disparada, até do sossego e da paciência será capaz. E eu agradecerei sempre de novo", finaliza.