CHUVAS

Caixa disponibiliza saque calamidade para moradores de Itapebi

O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada

Os trabalhadores de Itapebi, no sul da Bahia, já podem solicitar o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por calamidade. A liberação, decorrente das chuvas intensas na cidade, pode ser solicitada à Caixa por meio do Aplicativo FGTS. >