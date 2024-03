PET

Cajazeiras recebe mutirão de vacina V10 gratuita para cães na próxima terça (5)

Ação será no estacionamento do Shopping Cajazeiras

Publicado em 29 de fevereiro de 2024 às 16:42

Cajazeiras recebe mutirão de vacina V10 Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

O bairro de Cajazeiras será contemplado com a 3ª edição do mutirão de vacina V10 gratuita para cães, em Salvador. A iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), acontece a partir da próxima terça (5) até sexta-feira (7), no estacionamento do Shopping Cajazeiras, na Estrada do Coqueiro Grande, 1361, em Fazenda Grande II.

A mobilização acontece, a partir das 9h, por ordem de chegada. Ao todo, serão mil doses aplicadas diariamente, totalizando 3 mil. Este ano, o projeto assegurou 4.272 doses de proteção contra dez doenças para os cachorros das localidades de São Bartolomeu e Itapuã.

A diretora da de Proteção Animal da Secis (Dipa), Michele Holanda, orienta que os tutores devem ficar atentos às restrições. “Animais doentes, gestantes, lactantes e fêmeas no cio; animais em uso de antibiótico ou em uso de anti-inflamatório; animais que passaram por algum procedimento cirúrgico em menos de 20 dias; animais com menos de 45 dias de vida, esses não podem ser vacinados”, pontua.

No caso do animal, caso nunca tenha tomado a vacina e seja filhote, é preciso obedecer ao intervalo de 21 a 28 dias entre as doses para a aquisição de anticorpos contra as doenças. A dose de reforço também não deve ultrapassar o período máximo de 30 dias para aplicação. Em casos extremos de doença, a vacinação pode ser adiada.

“Nossa equipe ficará no local até as 16h30, lembrando que a quantidade de doses diárias pode acabar antes, de acordo com o número de pessoas atendidas por ordem de chegada. Convidamos os apaixonados pelos seus cães para que aproveitem a oportunidade de vacinação gratuita, compareçam e imunizem seus animais, cuidando assim do seu melhor amigo”, convida a titular da Secis, Marcelle Moraes.

Prevenção